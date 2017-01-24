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"Укравтодор" повідомив про розблокування під'їздів до Києва

24 січня в 20:18

Увечері у вівторок рух транспорту на під'їздах до столиці повністю відновлено.

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Під'їзні шляхи до Києва розблоковані
Геннадій Сінцов / Facebook
"Укравтодор" повідомив про розблокування під'їзних шляхів до Києва, перекриті раніше активістами, які підтримують закон про внесення змін до Митного кодексу щодо автомобілів з іноземною реєстрацією.

"Рух транспорту відновлено! Рух автотранспорту на під'їзних шляхах до м.  Києва здійснюється без обмежень. Це стосується автомобільних доріг державного значення: М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 18; М-05 Київ – Одеса, км 13 (смт. Чабани); М-06 Київ – Чоп, км 19; М-07 Київ – Ковель – Ягодин, 19 км", – повідомила прес-служба відомства.

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Нагадаємо, 24 січня близько 200 активістів і кілька десятків автомобілів частково блокували в'їзди до Києва по Бориспільському шосе, на Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській та Одеській трасах.

Таким чином протестувальники виступили за ухвалення законопроекту 5567, який регулює використання машин з іноземними номерами.

Законопроект пропонує запровадити "умовне часткове звільнення від оподаткування" ввезених з-за кордону авто і встановити "справедливу плату".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київ траса Укравтодор
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