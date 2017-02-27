Указ Порошенко загрожує свободі слова – Amnesty International

У громадській організації розкритикували доктрину інформаційної безпеки України.

Amnesty International розкритикував Порошенка

Підписаний президентом Петром Порошенком указ про доктрину інформаційної політики загрожує свободі слова в країні, зазначають представники правозахисної організації Amnesty International Україна.

За даними організації, указ регламентує моніторинг засобів масової інформації та загальнодоступних ресурсів Інтернету з метою виявлення інформації, забороненої в Україні.

"Свобода слова? Ні, не чули. Протидіяти пропаганді можна тільки одним способом - створюючи якісний і об'єктивний контент. Але якщо це складно, набагато простіше йти шляхом заборон, хоча це і не той шлях, який потрібен країні, що розвивається", - говорить представник правозахисної організації Amnesty International Україна Тетяна Мазур.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Доктрину інформаційної безпеки України", повідомляється на сайті президента.

"Метою доктрини є уточнення принципів формування і реалізації державної інформаційної політики, насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібридної війни", — йдеться в повідомленні.