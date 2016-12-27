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Учасники угрупування Януковича добровільно повернули Україні сотні мільйонів – Луценко

27 грудня в 17:28

Близько десяти членів бандформування Януковича пішли на угоду зі слідством і повернули, що змогли.

Юрий Луценко
Луценко повідомив про нові досягнення в боротьбі з Януковичем
Генпрокуратура України
Частина з учасників організованого злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича вже відшкодували державі сотні мільйонів гривень збитків, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Я б зараз не хотів розголошувати досягнення в питанні укладання угод з особами з організованих злочинних угруповань Януковича, Курченка, Клименка - їх вже більше десяти. При цьому держава отримала сотні мільйонів гривень відшкодування збитків", - сказав генпрокурор журналістам поїздки в Краматорськ.

За його словами, ті, хто визнав себе членом угруповання, "у міру своїх можливостей відшкодували матеріальні збитки державі".

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Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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