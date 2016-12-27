Учасники угрупування Януковича добровільно повернули Україні сотні мільйонів – Луценко

Близько десяти членів бандформування Януковича пішли на угоду зі слідством і повернули, що змогли.
"Я б зараз не хотів розголошувати досягнення в питанні укладання угод з особами з організованих злочинних угруповань Януковича, Курченка, Клименка - їх вже більше десяти. При цьому держава отримала сотні мільйонів гривень відшкодування збитків", - сказав генпрокурор журналістам поїздки в Краматорськ.
За його словами, ті, хто визнав себе членом угруповання, "у міру своїх можливостей відшкодували матеріальні збитки державі".
Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.
Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,