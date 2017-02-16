Учасники блокади ОРДЛО заявили про своє небажання йти на поступки уряду

Активісти закликали до своїх лав усіх, хто має офіційно зареєстровану зброю.

Учасники блокади ОРДЛО готові продовжувати її Семен Семенченко / Facebook

Штабповідомив про своє бажання продовжити блокаду та не допустити її припинення.

"Блокада буде продовжуватись! Всі погрози зі сторони корумпованої влади свідчать про те, що ми на вірному шляху, і дають нам силу та натхнення перекривати шляхи фінансування тероризму та окупантів, які поки що лишаються вільними", - зазначається у повідомленні на сторінці в Facebook.

Активісти закликали усіх добровольців, які мають зброю, долучатися до них.

"Штаб блокади торгівлі з окупантами звертається до патріотів України, що мають офіційно зареєстровану зброю, із закликом долучатись до лав учасників блокади, щоб разом з нами захистити неозброєних волонтерів, громадських активістів та інших учасників блокади, які знаходяться на наших редутах", - йдеться у повідомленні.

Активісти також повідомили про можливу підготовку до силового розгону блокади. Так, на їхню думку, керівництво МВС може спробувати атакувати редути "Богдан", "Запоріжжя" та "16 добровольчого батальйону".

"Штаб заявляє про те, що погрози озброєного штурму ніяк не вплинуть на рішення українських патріотів припинити торгівлю на крові та фінансування тероризму", - резюмується в повідомленні.

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів всі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької і Луганської областей.

На наступний день прокуратура відкрила щодо учасників блокади кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій).

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничний переїзд в Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.