Учасники блокади ОРДЛО перекрили магістраль Ясинувата-Костянтинівка

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Активісти пообіцяли не блокувати залізничні склади підприємств, які знаходяться на підконтрольній території Україні.

У Донецькій області заблокували ще одну ділянку залізниці Семен Семенченко / Facebook

"Штаб блокади торгівлі з окупантами" повідомив про перекриття залізничної магістралі Ясинувата-Костянтинівка. Узадіяні члени добровольчого руху "ОУН".

"Блокада здійснюється на станції "Фенольна". Ведуться роботи з інженерного обладнання місцевості", – сказано в повідомленні, опублікованому на сторінці штабу у Facebook ввечері в п'ятницю, 10 лютого.

Учасники блокади пообіцяли не блокувати залізничні состави з продукцією шахт та інших підприємств, які працюють на підконтрольній Україні території, а також не перешкоджати руху електропоїзда Фенольна-Костянтинівка.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької і Луганської областей.

Учасники акції заявили, що ці заходи спрямовані, зокрема, на звільнення заручників терористичних формувань ОРДЛО.

Наступного дня прокуратура відкрила щодо учасників блокади кримінальне провадженняч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу україни (блокування транспортних комунікацій).

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд у Бахмуті Донецької області.