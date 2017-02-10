Учасники блокади ОРДЛО перекрили магістраль Ясинувата-Костянтинівка

Активісти пообіцяли не блокувати залізничні склади підприємств, які знаходяться на підконтрольній території Україні.
"Блокада здійснюється на станції "Фенольна". Ведуться роботи з інженерного обладнання місцевості", – сказано в повідомленні, опублікованому на сторінці штабу у Facebook ввечері в п'ятницю, 10 лютого.
Учасники блокади пообіцяли не блокувати залізничні состави з продукцією шахт та інших підприємств, які працюють на підконтрольній Україні території, а також не перешкоджати руху електропоїзда Фенольна-Костянтинівка.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької і Луганської областей.
Учасники акції заявили, що ці заходи спрямовані, зокрема, на звільнення заручників терористичних формувань ОРДЛО.
Наступного дня прокуратура відкрила щодо учасників блокади кримінальне провадженняч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу україни (блокування транспортних комунікацій).
2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд у Бахмуті Донецької області.DT.UA