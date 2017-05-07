У зв'язку з відкриттям "Євробачення" в центрі Києва тимчасово обмежили рух

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Сьогодні рух на кількох центральних вулицях столиці буде перекрито.

У МВС попередили про перекриття руху на центральних вулицях Києва у зв'язку з відкриттям "Євробачення"

У зв'язку з відкриттям пісенного конкурсу "" 7 травня в Києві вводиться тимчасове обмеження руху транспорту та пішоходів у центральній частині міста.

Як повідомляється на сайті МВС України, з 24:00 6 травня до 24:00 7 травня тимчасово заборонено рух транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи).

З 13:00 до 24:00 7 травня обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).

З 13:00 до 24:00 7 травня також буде обмежено рух транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках:

– на Парковій дорозі (від Петрівської Алеї до прощади Андрія Первозванного);

– на Петровській Алеї (від Європейської площі до паркової дороги).

Крім того, в рамках проведення церемонії відкриття "Євробачення" з 24:00 6 травня до 24:00 7 травня будуть введені тимчасові обмеження руху в обох напрямках на наступних вулицях столиці:

– на вулиці Інститутській (від вулиці Ольгинської до Кріпосного провулка);

– на вулиці Садовій (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);

– на вулиці Липській (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського);

– на вулиці Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського).

Прес-служба МВС

Раніше повідомлялося, що в Києві в дні основних заходів пісенного конкурсу "Євробачення-2017" громадський наземний транспорт буде працювати довше, ніж зазвичай.

"Київпастранс" продовжить роботу тролейбусів та автобусів у ніч з 8 на 9 травня та з 10 на 11 травня – на одну годину; в ніч з 9 на 10 травня і з 11 на 12 травня – на дві години; у ніч з 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня – на три години.