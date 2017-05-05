У зв'язку з проведенням "Євробачення" у Києві перекриють вулиці

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Тимчасові обмеження руху заплановані на 6 і 7 травня.

У Києві перекриють дороги через "Євробачення"

У зв'язку з організацією та проведенням заходів до "

Київська міська держадміністрація внесла тимчасові зміни в організацію дорожнього руху.

У рамках проведення церемонії відкриття Євробачення-2017 вносяться тимчасові обмеження руху транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня буде обмеженний рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках: на вул. Інститутській (від вул. Ольгинської до пров. Кріпосного); на вул. Садовій (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського); на вул. Липській (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського); на вул. Шовковичній (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського).

7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вул. Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).

Також буде тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня на вул. Михайла Грушевського (від Паркової дороги до вул. Івана Мазепи).

7 травня з 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках: на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного); на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).

Детальніше про підготовку України до пісенного конкурсу читайте в матеріалі "Місяць до Євробачення-2017: бюджети та карети, Джамала і Проскурня" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".