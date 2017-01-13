У ЗСУ назвали імена трьох загиблих в зоні АТО морпіхів

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У п'ятницю терористи передали їх тіла українській стороні.

У ВМС ЗСУ підтвердили загибель трьох військовослужбовців Укрінформ

У Військово-морських сила Збройних сил України підтвердилиу зоні проведення антитерористичної операції.

"Під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України загинули наші бойові побратими - молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько і старший матрос Сергій Трубін. Морські піхотинці до останнього свого подиху захищали Батьківщину, до кінця виконали свій конституційний обов'язок", – сказано в повідомленні прес-служби ВМС ЗСУ, опублікованому на офіційній сторінці у Facebook ввечері в п'ятницю, 13 січня.

При цьому в оприлюдненій інформації не уточнюються ні обставини, ні місце, ні час загибелі військовослужбовців.

Нагадаємо, в п'ятницю терористи в окупованому Донецьку передали українській стороні тіла трьох загиблих військовослужбовців ЗСУ. Тіла доставлять до Дніпра для проведення впізнання та судово-медичної експертизи, щоб встановити причину смерті та обставини загибелі військовослужбовців

Раніше ЗМІ повідомили про смерть трьох військовослужбовців, які 8 січня не повернулися до місця розташування підрозділу однієї з військових частин, що виконує завдання поблизу лінії розмежування.

Бойовики терористичної організації "ДНР" заявили про готовність передати тіла українській стороні. Терористи стверджують, що українські морпіхи підірвалися на міні за 500 метрів від передових позицій бойовиків.