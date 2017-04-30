У зоні АТО загинув український військовослужбовець, шістеро отримали поранення

Терористи активно застосовували міномети на всіх напрямках уздовж лінії розмежування.

Штаб повідомив про загострення в зоні АТО Прес-центр АТО/Facebook

Через ворожі обстріли в зоні проведення антитерористичної операції в неділю, 30 квітня, загинув український військовослужбовець, шіетеро бійців отримали поранення.

Бойовики російсько-терористичних формувань з початку доби 28 разів порушили режим тиші, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями міномети, повідомляє прес-центр штабу АТО.

У ряді випадків українські бійці відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих точок противника.

По Водяному на приморському напрямку окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів і стрілецької зброї. Широкине опинилося під вогнем з 82-мм мінометів і гранатометів. З гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи били по позиціях ЗСУ в районі Мар'їнки. Гнутове, Павлопіль і Красногорівка зазнали обстрілів з протитанкових гранатометів, а за Новогригорівці противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. Під Лебединським були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї. У районі Мар'їнки, Богданівки, Водяного були помічені снайпери противника.

Верхньоторецьке на донецькому напрямку бойовики накрили вогнем з 82-мм мінометів. По Зайцевому противник завдавав ударів з протитанкових гранатометів. Авдіївку терористи обстрілювали з великокаліберних кулеметів. Під Троїцьким бойовики використовували гранатомети і великокаліберні кулемети, а Кам'янку обстріляли з кулеметів.

Катеринівку на Луганщині противник накрив вогнем зі 120-мм мінометів. По Кримському, Попасній та Троїцькому терористи били з гранатометів. Лобачевське ворог обстрілював зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.