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У зоні АТО зникли двоє українських військовослужбовців

27 грудня в 00:11

У штабі повідомили, що военносулжащие випадково заїхали на окуповану територію.

Золотое Золоте
У районі Золотого бійці збилися зі шляху і випадково заїхали на окуповану територію
Дарка Олифер / Facebook
У понеділок, 26 грудня, в Луганській області зникли двоє українських військовослужбовців, які несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції.

"Близько 16:00 в районі КПВВ "Золоте" двоє військовослужбовців однієї з військових частин, які виконують завдання на Луганщині, повертаючись на автотранспорті з лікувального закладу, збилися з маршруту і заїхали на територію, яку контролюють бойовики", – повідомив прес-центр штабу АТО ввечері в понеділок.

Зв'язку зі зниклими військовослужбовцями в даний момент немає. Штаб з'ясовує обставини інциденту.

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Як повідомлялося, 23 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що він розраховує на дотримання режиму припинення вогню в Донбасі в повному обсязі і на постійній основі. Глава держави закликав Кремль забезпечити додержання режиму тиші терористами і звільнити всіх заручників.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбас
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