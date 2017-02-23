У зоні АТО поранили двох українських військовослужбовців – штаб

Терористи застосували міномети на всіх напрямках уздовж лінії розмежування.

Бойовики активізувалися на всіх напрямках у зоні АТО Прес-центр АТО/Facebook

У четвер, 23 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 41 раз обстріляли позиції Збройних сил України у зоні проведення. У результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Терористи відкривали мінометний вогонь по Зайцевому та Кам'янці на донецькому, Тарамчуку на маріупольському, Попасній і Новозванівці на луганському напрямках.

Новгородське, Піски, Авдіївку, Верхньоторецьке, Луганське та Зайцеве на донецькому, Водяне, Павлопіль, Гнутове й Широкине на маріупольському, а також Троїцьке, Кримське і Новоолександрівку на луганському напрямках бойовики обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Широкиного та Новгородського були помічені снайпери противника.

Під Новозванівкою окупанти задіяли БМП, а в районі Новотроїцького – зенітні установки.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".