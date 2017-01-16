У Житомирській області під час нічної перестрілки загинула людина

На центральній площі Олевська після опівночі кілька десятків чоловіків влаштували стрілянину. Шість чоловік госпіталізовано.

< >







< > Перестрілка сталася на центральній площі Олевська після опівночі Фото ГУ Нацполіції у Житомирській області

Перестрілка сталася на центральній площі Олевська після опівночі ГУ Нацполіції у Житомирській області

У місті Олевську Житомирської області в понеділок, 16 січня, близько години ночі сталася перестрілка між кількома десятками чоловіків, повідомляє прес-службау Житомирській області.

Інцидент стався на центральній площі Олевська. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. Під час перестрілки поранення отримали четверо жителів Олевського району і троє львів'ян. Один з постраждалих помер під час надання йому медичної допомоги, інші поранені госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу.

Поліція почала кримінальне провадження за фактом нічної стрілянини, обставини події з'ясовуються. Інцидент отримав попередню правову кваліфікацію - замах на вбивство (ст. 15 та ст. 115 КК) та хуліганство (частина 4 ст. 296) КК України. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в Житомирській області та Олевського відділення поліції, а також експерти вибухотехнічної служби та спецпідрозділ ГУНП.

Частина учасників конфлікту вже встановлена, всі транспортні засоби ідентифіковані.

За однією з версій, причиною стрілянини міг стати побутовий конфлікт. За іншою його причиною стали кримінальні розбірки між місцевими жителями і приїжджими львів'янами.

В ніч на 4 грудня під час спецоперації по затриманню грабіжників в селі Княжичі Броварського району Київської області через неузгоджені дії загинули два співробітники поліції охорони, двоє поліцейських і боєць спецпідрозділу КОРД. Після цього в Києві затримали вісім підозрюваних в організації ОЗУ, під час стеження за яким сталася перестрілка між співробітниками поліції.

Як повідомив т. в. о. Нацполіції Вадим Троян, злочинна група, за якою велося спостереження, складалася з раніше судимих за розбій осіб, колишніх співробітників правоохоронних органів, а також осіб, близьких до правоохоронної системи.

Розслідування загибелі поліцейських доручили Генеральній прокуратурі. Учасників спецоперації на час розслідування відсторонили від роботи.