У Житомирі під час мітингу побилися комуніст та "свободівець"

Першотравневий мітинг відвідав лідер забороненої в Україні "Комуністичної партії" Петро Симоненко.

Мітинг у Житомирі обурив проукраїнських активістів та депутатів Сайт КПУ

У Житомирі члени забороненої в Україні "Комуністичної партії""Ні тарифному геноциду!". Демонстранти зібралися на міському майдані Соборному, повідомляє " Житомир Інфо ".

На акцію, яка тривала більше двох годин, прийшли трохи більше ста осіб. Мітингувальники тримали прапори та плакати із написами "Українцям український газ по собівартості", "Зупинимо геноцид народу" та закликами "Припинити політичні репресії".

При цьому деякі з них не до кінця усвідомлювали, куди саме потрапили та що підтримують. "Мені дали плакат – я і держу", - зізналася одна з учасниць акції.

Відвідав акцію й лідер забороненої в Україні "Комуністичної партії" Петро Симоненко.

За акцією спостерігали не лише правоохоронці, але й проукраїнські налаштовані активісти та депутати від ВО "Свобода". "Свободівець", депутат Житомирської міської ради Олег Черняхович не витримав виступу "комуністів" та зажадав вимкнути їм звук у колонках, через що розпочалася штовханина.

Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

У Миколаєві у зв'язку з загрозою терактів мерія міста заборонила проведення будь-яких масових заходів 1 та 2 травня.

На час травневих свят одеська поліція перейшла на посилений режим роботи. В ніч на понеділок на патрулювання міста вийшло більше двох тисяч правоохоронців.