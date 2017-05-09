У Запоріжжі в День перемоги сталася сутичка біля мерії

Між учасниками акції "Безсмертний полк" і проукраїнськими активістами сталася сутичка.

У Запоріжжі вже сталися провокації на День перемоги. 061.ua

У Запоріжжі 9 травня вже відзначилося бійками. Сутичка сталася біля мерії, куди учасники акції "Безсмертний полк" принесли прапор СРСР і влаштували мітинг під радянські пісні, повідомляє запорізький сайт 061.ua

Це обурило патріотично налаштованих активістів, які почали вимагати прибрати заборонену в Україні символіку. В ситуацію втрутилася поліція і бійці Нацгвардії, які взяли в кільце учасників "Безсмертного полку", серед яких був екс-регіонал Андрій Іванов і комуніст Олексій Бабурін. Провокаторів вивели з натовпу.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А напередодні, 8 травня, Україна відзначала День пам'яті і примирення.