У Запоріжжі в День перемоги сталася сутичка біля мерії

Між учасниками акції "Безсмертний полк" і проукраїнськими активістами сталася сутичка.
Це обурило патріотично налаштованих активістів, які почали вимагати прибрати заборонену в Україні символіку. В ситуацію втрутилася поліція і бійці Нацгвардії, які взяли в кільце учасників "Безсмертного полку", серед яких був екс-регіонал Андрій Іванов і комуніст Олексій Бабурін. Провокаторів вивели з натовпу.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А напередодні, 8 травня, Україна відзначала День пам'яті і примирення.061.ua