У Запоріжжі продають іграшкові фігурки "ввічливих людей"

Іграшковий набір пропонують придбати в інтернет-магазині.

«Зелені чоловічки» проводили таємні операції з захоплення і блокування об'єктів у ході російського вторгнення в Україну у 2014 році

У Запоріжжі продають іграшкові набори із фігурками російських військових "ввічливі люди", повідомив журналіст Павло Мясоєдов.

Він зазначив, що іграшковий набір пропонують придбати в інтернет-магазині за ціною 300 гривень.

"Ввічливі люди" , вони ж "зелені чоловічки" - евфемізм російських військових без відзнак на одязі та техніці, які у складі спецпідрозділів проводили таємні, на першому етапі часто небойові, операції з захоплення і блокування об'єктів у ході російського вторгнення в Україну у 2014 році.