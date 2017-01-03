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У Запоріжжі продають іграшкові фігурки "ввічливих людей"

3 січня в 11:55

Іграшковий набір пропонують придбати в інтернет-магазині.

зеленые человечки солдаты
«Зелені чоловічки» проводили таємні операції з захоплення і блокування об'єктів у ході російського вторгнення в Україну у 2014 році

У Запоріжжі продають іграшкові набори із фігурками російських військових "ввічливі люди", повідомив журналіст Павло Мясоєдов.

Він зазначив, що іграшковий набір пропонують придбати в інтернет-магазині за ціною 300 гривень.

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"Ввічливі люди" , вони ж "зелені чоловічки" - евфемізм російських військових без відзнак на одязі та техніці, які у складі спецпідрозділів проводили таємні, на першому етапі часто небойові, операції з захоплення і блокування об'єктів у ході російського вторгнення в Україну у 2014 році.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Запоріжжя Україна
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