У ЗСУ прояснили ситуацію з "захопленням" кримськотатарського батальйону

Військові заявили, що затримали представників незаконного збройного формування.

Військові прокоментували події в Чонгарі

В оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України розповіли свою версію подій з "захопленням" бази кримськотатарського батальйону в селищі Чонгар Генічеського району Херсонської області.

Військові заявили, що армійський підрозділ в Чонгарі намагалися атакувати представники незаконних збройних угруповань, а інформація про захоплення кримськотатарського батальйону військовими не відповідає дійсності.

"Підрозділ, що входить до складу військової частини оперативного командування "Південь" і виконує бойові завдання в Херсонській області, на кордоні з Кримом, облаштовували за наказом командира бойові позиції. Під час здійснення необхідного переліку робіт, на позиції прибули максимально озброєні представники незаконного збройного формування", - сказано в повідомленні оперативного командування "Південь" у мережі Facebook. Представники збройного формування були затримані і роззброєні.

"Повідомлення про напад Збройних Сил України на громадську організацію "Аскер" є ні чим іншим, як черговим фейком і спробою очорнити Збройні Сили України, внести певний розлад і недовіра в українському суспільстві", - зазначають військові.