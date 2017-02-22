У видатного українського митця Івана Марчука вкрали 101 картину

Шахрай втерся в довіру до 80-річного художника, обіцяючи організувати йому виставку в мадридському музеї Прадо, але отримавши картини, перестав відповідати на дзвінки.

МВС відкрило кримінальне провадження за фактом викрадення у одного з найвідоміших українських художників Івана Марчука 101 роботи. Радник глави МВС Михайло Апостол розповів на своїй сторінці в Facebook, що влітку 2016 року агент, знайомий з художником останні десять років, пообіцяв організувати йому виставку в Іспанії. "Нав'язливі обіди в колі "друзів", до яких, як правило, художник байдужий, стали регулярними. І чомусь після них... помітно погіршувалося здоров'я. Була госпіталізація та "дивне" оперативне втручання. Це окрема тема, і слідству варто на це звернути увагу", - розповідає далі Михайло Апостол.

У підсумку, обіцяної виставки Марчук не дочекався, а картини до цих пір знаходяться у розпорядженні агента, який всіляко уникає контактів. "Дату виставки у музеї Прадо призначив спочатку на 3 вересня 2016 року, потім "переніс" на жовтень, потім на листопад. А з середини грудня перестав відповідати на телефонні дзвінки художника... Відгукнувся на початку січня, коли відчув, що майстру радять звернутися в поліцію. Риторика не змінилась, але з'явилися нотки погроз: "Я витратив гроші на проекти, повернеш", а на запитання художника: "Де картини?", - заявив: "Там, де і повинні бути, в Іспанії. Тобі виставка потрібна, чи картини? Я їх вивіз через Польщу і під загрозою смерті не скажу адресу". Стало зрозуміло, що шулер тягне час... Художнику пішов 81 рік...", - додав Апостол.

Раніше роботи Івана Марчука неодноразово представляли Україну за кордоном.

Для українських митців виставки за кордоном - це шанс бути замечеными на Батьківщині.