У Верховному суді України спростували інформацію про своє рішення закрити справу щодо Іванющенка

У ВСУ прокоментували інформацію про закриття справи проти "Юри Єнакіївського".

У ВСУ заявили, що по суті не переглядали рішення щодо Іванющенка stroymart.com.ua

У Верховному суді України запевнили, що не приймали рішення про закриття кримінального провадження стосовно екс-народного депутата від партії Партії регіонів

Як повідомляє прес-служба суду, на розгляді Судової палати у кримінальних справах ВСУ перебувала заява заступника Генерального прокурора України про перегляд Верховним Судом України рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26 січня 2017 року та рішення судді апеляційного суду Києва від 30 червня 2016 року щодо Іванющенка.

Зазначається, що чинним законодавством України передбачено перегляд судових рішень Верховним Судом України виключно з підстав і в порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України, у тому числі - на підставі неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї ж норми права, передбаченої цим кодексом, що потягло за собою ухвалення різних за змістом судових рішень.

Заступник глави ГПУ, як вказали в суді, звернувся із заявою щодо перегляду судових рішень щодо Юрія Іванющенка саме на цій підставі.

Під час розгляду справи було встановлено, що суд першої інстанції задовольнив скаргу захисту в інтересах підозрюваного на бездіяльність заступника глави ГПУ і виніс рішення, в тому числі й про зобов'язання уповноваженого прокурора вчинити дії щодо закриття кримінального провадження.

Рішення було оскаржене в апеляційному порядку відповідним прокурором. Суддя апеляційної інстанції, в свою чергу, відмовив у відкритті апеляційного провадження.

Уповноважений прокурор звернувся до ВССУ з касаційною скаргою щодо скасування рішення апеляційного суду і призначення нового розгляду в апеляційній інстанції, проте колегія суддів судової палати залишила без зміни рішення суду першої та апеляційної інстанцій, а касаційну скаргу прокурора – без задоволення.

Після цього, заступник глави ГПУ звернувся до ВСУ з заявою про перегляд у зв'язку з неоднаковим застосуванням одних і тих самих норм права, передбачених ч. 2 ст. 307 і ч. 4 ст. 399 КПК України.

16 лютого колегія суддів Судової палати у кримінальних справах ВСУ за підсумками свого засідання дійшла до висновку про відсутність підстав для перегляду оскаржуваного судового рішення Верховним Судом України у зв'язку з необґрунтованістю, оскільки порівнювані та оскаржуване заступником голови ГПУ рішення не містять різних правових висновків суду касаційної інстанції, в основі яких знаходиться неоднакове застосування норм права.

Підкреслюється, що відповідно глави 33 КПК України, питання щодо допуску справи до провадження вирішується у відсутності учасників кримінального провадження, яким є прокурор.

У ВСУ також звернули увагу на те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні Іванющенку 29 грудня 2014 року було пред'явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. З матеріалів справи, наданих органами досудового розслідування, слідчий суддя встановив бездіяльність органів досудового розслідування і прокурора протягом тривалого часу, визнавши це порушенням прав підозрюваного.

"Таким чином, Верховний Суд України рішення щодо Іванющенка Ю.В. по суті не переглядав і, відповідно, не приймав рішення про закриття кримінального провадження щодо нього, а тому поширена з цього питання інформація не відповідає дійсності.", – зазначається в повідомленні.

Раніше Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Верховний суд України прийняв рішення про закриття всіх кримінальних проваджень стосовно екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, відомого в кримінальних колах як "Юра Єнакіївський".

Нагадаємо, в березні 2016 року суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про продовження розшуку екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенко, який був оголошений у розшук в січні 2015 року. За даними МВС, він зник у грудні 2014 року. Іванющенко підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

4 липня минулого року глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол розпочав розшук Іванющенка.

До тогонародний депутат Сергій Лещенко вже заявляв, що Інтерпол зняв з розшукуІванющенка. За його даними, Іванющенко зняли з міжнародного розшуку 19 квітня 2016 на підставі того, що Дніпровський районний суд Києва "всупереч будь-яким правилам" закрив його справу.