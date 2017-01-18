У Верховній Раді відкрилася виставка речей загиблих в АТО українських бійців

Проект підготували волонтери пошукових місій.

В кулуарах Верховної Ради представили проект "Блокпост пам'яті". В ящиках з-під снарядів — речі, які передали родичі, друзі і побратими загиблих в АТО героїв. У кожній вітрині — фотографія бійця.

Для проекту частину речей надали волонтери, які брали участь з 2014 року в пошукових місіях "Евакуація 200" і "Чорний тюльпан". Волонтери працювали на територіях, які зараз не контролюються Україною — Савур-Могила, Іловайськ, Донецький аеропорт, Дебальцеве, а також на передових позиціях нашої армії.

Кожна річ з привезених з території військових дій, кожна фотографія — унікальні. Це свідчення масштабного злочину в історії сучасної України.