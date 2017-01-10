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У трьох областях України ще не повністю зняли обмеження на рух транспорту

10 січня в 09:16

В Одеській області закрито дві траси.

Снегопад трасса Одесса-Киев
Ще не всі дороги відкрили після снігопадів
112 Україна
В Україні станом на ранок вівторка, 10 січня, на дорогах немає заторів у зв'язку зі снігопадами, проте залишаються в силі обмеження руху транспорту на деяких автошляхах у трьох областях.

Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, "в Одеській області залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на автошляхах: Одеса-Рені і Одеса-Кучурган. Обмежено рух для вантажного автотранспорту на автодорозі: Кіровоград-Платоново. У Миколаївській області ускладнений проїзд на дорозі місцевого значення до с. Ульянівка Братського району".

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У цілому забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України задіяли 1 547 тис. од. тех. і 2 248 тис. чол.

Раніше повідомлялося, що 7 січня рух транспорту було повністю обмежено на всіх дорогах Одеської області.

За матеріалами: DT.UA
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