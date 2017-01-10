У трьох областях України ще не повністю зняли обмеження на рух транспорту

В Одеській області закрито дві траси.
Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, "в Одеській області залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на автошляхах: Одеса-Рені і Одеса-Кучурган. Обмежено рух для вантажного автотранспорту на автодорозі: Кіровоград-Платоново. У Миколаївській області ускладнений проїзд на дорозі місцевого значення до с. Ульянівка Братського району".
У цілому забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України задіяли 1 547 тис. од. тех. і 2 248 тис. чол.
Раніше повідомлялося, що 7 січня рух транспорту було повністю обмежено на всіх дорогах Одеської області.DT.UA