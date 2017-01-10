У трьох областях України ще не повністю зняли обмеження на рух транспорту

В Одеській області закрито дві траси.

Ще не всі дороги відкрили після снігопадів 112 Україна

В Україні станом на ранок вівторка, 10 січня, на дорогах немає заторів у зв'язку зі снігопадами , проте залишаються в силі обмеження руху транспорту на деяких автошляхах у трьох областях.

Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, "в Одеській області залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на автошляхах: Одеса-Рені і Одеса-Кучурган. Обмежено рух для вантажного автотранспорту на автодорозі: Кіровоград-Платоново. У Миколаївській області ускладнений проїзд на дорозі місцевого значення до с. Ульянівка Братського району".

У цілому забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України задіяли 1 547 тис. од. тех. і 2 248 тис. чол.

Раніше повідомлялося, що 7 січня рух транспорту було повністю обмежено на всіх дорогах Одеської області.