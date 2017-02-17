У Таїланді за звинуваченням у шахрайстві затримали громадянина України

В розшуку у справі про злом банкоматів також знаходяться троє росіян.

У Таїланді заарештували українця

Таїланді правоохоронці затримали громадянина України Олександра Карчковського, якого звинувачують у шахрайстві з банківськими платіжними картками.

Карчковський був затриманий в Бангкоку після того, як використовував в одному зі торгових центрів підроблену банківську карту, повідомили в Імміграційному бюро Таїланду, пише "ТАСС". У номері громадянина України виявили 56 пластикових карт, призначених для виготовлення підробок, а також дані власників банківських рахунків з Європи і США.

"Згідно з даними слідства, затриманий мав намір також провести масовану атаку на банкомати з використанням шкідливого програмного забезпечення", - повідомив начальник Імміграційного бюро генерал-лейтенант Нататорн Просунторн. Українця вистежили в рамках розслідування про найбільшому в Таїланді зломі банкоматів держбанку. У 2016 році викрали з банкоматів суму рівну 365 тис. доларів США. За підозрою у скоєнні злочину влада королівства також оголосили в розшук трьох росіян.

Як повідомлялося, раніше в США суд Нью-Джерсі засудив українського хакера Сергія Вовненко до 41 місяця в'язниці, звинувативши його в крадіжці даних з банківських карток.