У суді показали нове відео розстрілів на Інститутській у 2014 році

Відео прийшло на пошту одному з представників потерпілих.

У справі про розстріли на Майдані з'явилося нове відео

Святошинський суд Києва долучив до матеріалів справи про розстріли на Майдані в 2014 році нове відео, яке на засіданні суду надали представники потерпілих.

Відео стосується розстрілів на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.

У справі про розстріли на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014года з'явилося нове відео. Його суду надали представники потерпілих. Кадри продемонстрували на засіданні суду 14 лютого, повідомляє "Громадське". За словами представників потерпілих, відео надійшло на пошту одному з них, а автор зйомки поки не відомий.

Повідомляється, що на кадрах, які ймовірно, знімалися з готелю "Україна", видно, що вогонь ведеться із-за вантажівок, які стоять перед бетонними барикадами.

На відео можна розгледіти спалаху і порохові гази з-за барикади - вогонь ведуть особи в чорній формі - і одночасно протестувальників, які падають від поранень на Інститутській.

Саме за ці барикади відходили і перебували тривалий час, зокрема, особи у формі спецпідрозділу "Беркут".

На думку прокурора Департаменту спецрозслідувань ГПУ Романа Псюка, ці кадри свідчать про те, що настання з боку протестуючих не було. Метою було підпалити шини і створити димову завісу.

У свою чергу, адвокат обвиняемы у злочинах на Майдані екс-бійців "Беркута" Олександр Горошинський вважає, що відео не надає нової інформації. Він також вважає, що на суд чиниться тиск.

Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдану читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотна сторона очевидності", а також про розслідування злочинів на Майдані читайте в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".