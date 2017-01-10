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У справі про "стрільбу Пашинського" підозрюваних поки немає – прокурор

10 січня в 14:02

Всі учасники події на даному етапі дають показання як свідки.

Сергей Пашинский
Щодо інциденту з Пашинським підозру поки нікому не оголосили
liga.net
Підозри про вчинення злочину в інциденті за участю народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського поки нікому з фігурантів не оголошено.

"У всіх учасників подій зараз однаковий процесуальний статус. Ми нікому не оголошували про підозру, нікого не визначали як злочинця. Після виконання всіх слідчих дій, які зафіксують конкретно, хто що зробив, хто що порушив, тоді ми зможемо визначитися з їх статусом", - сказав прокурор Київської області Дмитро Чібісов журналістам у вівторок.

За словами прокурора, всі учасники події на даному етапі дають показання як свідки.

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Нагадаємо, як раніше повідомив член парламентської фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook, ввечері 31 грудня на трасі в Київській області у нього стався конфлікт з місцевим жителем. За словами Пашинського, на нього напали, вдаривши пляшкою, після чого він змушений був застосувати зброю для самозахисту, поранивши нападника в ногу.

Пізніше народний депутат від БПП Сергій Каплін звернувся до генерального прокурора України Юрія Луценка c депутатським запитом щодо розслідування стрілянини народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського. За його словами, вистріливши в людину, він порушив відразу дві статті кримінального кодексу, зокрема перевищення самооборони і хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

У той же час, прокуратура попередньо кваліфікувала інцидент за участю Пашинського як хуліганство.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Пашинський прокурор депутат
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