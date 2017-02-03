У справі про обвал будинку на Хмельницького з'явився підозрюваний

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За даними слідства, будівельник керував демонтажем міжкімнатних перегородок без проектно-кошторисної та дозвільної документації.

Під завалами будинку на Хмельницького в Києві загинули дві людини ДСНС / Facebook

Прокуратура Києва повідомила про підозру виконробові, який керував незаконними будівельними роботами, в результаті якиху Києві в лютому минулого року.

Як повідомила прес-служба столичної прокуратури увечері в п'ятницю, 3 лютого, Слідство встановило, що будівельник, виконуючи функції виконроба, за відсутності проектно-кошторисної та дозвільної документації, давав іншим робочим незаконні вказівки виконувати роботи з руйнування та демонтажу міжкімнатних перегородок у будинку, яке є об'єктом культурної спадщини.

Дії будівельників стали причиною обвалу, жертвами якого стали дві людини.

За результатами попереднього розслідування та проведеної експертизи, виконробу повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 270-1 (пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, що спричинило загибель людей) і ч. 2 ст. 298 (пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу.

Прокуратура направила до Голосіївського суду Києва клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 25 лютого 2016 року на вулиці Богдана Хмельницького в Києві стався обвал будинку. В аварійній будівлі обвалилися перекриття з п'ятого по перший поверх. При цьому під завалами опинилися шість осіб, двоє з яких загинули.

Державна архітектурно-будівельна інспекція не видавала жодних документів, які б давали право на виконання підготовчих і будівельних робіт.

При цьому до інспекції не надходили звернення щодо перевірки законності виконання будівельних робіт у цій будівлі, яка є пам'яткою архітектури, містобудування та історії місцевого значення.