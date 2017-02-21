В Донбас у складі 60-го російського "гумконвою" прибула машина радіаційно-хімічного захисту

Загалом державний кордон з Україною вже перетнуло 15 російських вантажівок.
За даними співробітників Державної прикордонної служби України, особливістю першої колони є те, що у її складі слідував спеціалізований автомобіль РХБ (Радіаційного, хімічного та біологічного – ред.) захисту. Даний вид транспорту не належить до категорії "гуманітарного" вантажу першої необхідності та не відноситься до "продуктів харчування", які, згідно з даними Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, мають складати переважну більшість "гумвантажу".
Загалом з 5:50 до 6:30 через російський пункт пропуску "Матвєєв Курган" на в'їзд в Україну прослідувало 15 автомобілів першої колони "гумконвою".
Станом на 9:00 друга колона через російський пункт пропуску "Донецьк" державний кордон України не перетинала.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомляли про те, що російські "гумконвої" вивозять з ОРДЛО обладнання промислових підприємств.
Також у пакетах з "гуманітарною допомогою" українські розвідники знаходили зброю та вибухівку.DT.UA