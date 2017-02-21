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В Донбас у складі 60-го російського "гумконвою" прибула машина радіаційно-хімічного захисту

21 лютого в 10:37

Загалом державний кордон з Україною вже перетнуло 15 російських вантажівок. 

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Російський "гумконвой" везе на окуповані територій Донбасу "гуманітарну" військову техніку
vk.com/Федор Болдырев
Сьогодні вранці Російська Федерація відправила на окуповані території Донецької та Луганської областей 60-й так званий "гуманітарний конвой".

За даними співробітників Державної прикордонної служби України, особливістю першої колони є те, що у її складі слідував спеціалізований автомобіль РХБ (Радіаційного, хімічного та біологічного – ред.) захисту. Даний вид транспорту не належить до категорії "гуманітарного" вантажу першої необхідності та не відноситься до "продуктів харчування", які, згідно з даними Міністерства надзвичайних ситуацій РФ, мають складати переважну більшість "гумвантажу".

Загалом з 5:50 до 6:30 через російський пункт пропуску "Матвєєв Курган" на в'їзд в Україну прослідувало 15 автомобілів першої колони "гумконвою".

Станом на 9:00 друга колона через російський пункт пропуску "Донецьк"  державний кордон України не перетинала.

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Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України повідомляли про те, що російські "гумконвої" вивозять з ОРДЛО обладнання промислових підприємств.

Також у пакетах з "гуманітарною допомогою" українські розвідники знаходили зброю та вибухівку.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Росія колони Донецьк вантаж Луганськ область конвой
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