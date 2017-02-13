У штабі АТО заперечують використання ракетних комплексів "Точка-У" в Донбасі

Українські військові називають заяви Слідкому РФ провокацією.

Поширюючи пропагандистську інформацію про застосування Україною важкого озброєння в Донбасі, Росія намагається приховати сліди власних військових злочинів там voenkor.info

Речник прес-центру штабу, полковник Леонід Матюхін прокоментував інформацію про нібито наявні у російської сторони докази застосування українськими військовими на сході України ракетних комплексів "Точка-У", повідомляє " BBC Україна ".

За словами Матюхіна, всі твердження Слідчого комітету Російської Федерації є не більш ніж "провокацією країни-агресора".

Полковник заявив, що українські військові ніколи не використовували ці ракетні комплекси в зоні АТО взагалі, зокрема в Луганській області.

Раніше в СК РФ заявив про процесуальне закріплення доказів застосування українськими військовими ракетних комплексів "Точка-У" проти мирного населення сходу України.

Російські слідчі стверджували, що військовослужбовці Збройних Сил України нібито обстрілювали ракетами Луганськ, Новосвітлівку, Тернове, Ровеньки та Ювілейний.

У Слідкомі РФ бійців ЗСУ звинуватили у нібито порушенні Мінських домовленостей, а також положеннь Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, і додаткового протоколу II до неї.