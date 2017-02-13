У штабі АТО заперечують використання ракетних комплексів "Точка-У" в Донбасі

Українські військові називають заяви Слідкому РФ провокацією.
За словами Матюхіна, всі твердження Слідчого комітету Російської Федерації є не більш ніж "провокацією країни-агресора".
Полковник заявив, що українські військові ніколи не використовували ці ракетні комплекси в зоні АТО взагалі, зокрема в Луганській області.
Раніше в СК РФ заявив про процесуальне закріплення доказів застосування українськими військовими ракетних комплексів "Точка-У" проти мирного населення сходу України.
Російські слідчі стверджували, що військовослужбовці Збройних Сил України нібито обстрілювали ракетами Луганськ, Новосвітлівку, Тернове, Ровеньки та Ювілейний.
У Слідкомі РФ бійців ЗСУ звинуватили у нібито порушенні Мінських домовленостей, а також положеннь Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, і додаткового протоколу II до неї.BBC Україна