У штабі АТО показали наслідки обстрілу терористами авдіївської промзони

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Противник вів вогонь з мінометів і ствольної артилерії.

Бойовики вели вогонь по ЗСУ з САУ і протитанкових гармат Кадр/YouTube

У результаті обстрілу терористами позиції Збройних сил України в промзонів суботу, 18 лютого, серйозні пошкодження отримали будівлі, які знаходяться у цьому районі.

Противник вів вогонь переважно з гаубиць калібру 152 міліметра, 120-мм мінометів і протитанкових гармат Т-12А "Рапіра" калібру 100 міліметрів, йдеться в сюжеті "Військового телебачення України", опублікованого прес-центром штабу АТО в Youtube.

Як повідомлялося, через обстріли була знеструмлена єдина високовольтна лінія "Макіївка-АКХЗ-№2" 110 кВ. Вона живить Авдіївку, Авдіївський коксохімічний завод і Донецьку фільтрувальну станцію.

Без світла і води залишилися жителі Авдіївки та прилеглих населених пунктів. Без електропостачання знову залишилися Авдіївський коксохім і Донецька фільтрувальна станція.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого було відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".