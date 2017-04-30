У штабі АТО показали фотографії наслідків обстрілу Авдіївки

Пошкоджено три приватних будинки, жертв серед місцевого населення немає.

Терористи гатили по Авдіївці з мінометів 120-го калібру Прес-центр АТО/Facebook

Українські військові оприлюднили фотографії наслідків обстрілу з боку терористів приватного секторуДонецької області.

Обстріл почався близько 20:00 години вечора у суботу, 29 квітня, повідомили в прес-службі штабу АТО.

За даними військових, терористи застосували міни калібру 120 мм. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали три приватних будинки по вулиці Кірова. Пошкоджено покрівлі, вибиті вікна, зруйновані паркани, осколками посічені стіни та брама. Крім того, пошкоджено лінію електропередач.

"На щастя, внаслідок ворожого обстрілу жоден з місцевих мешканців не постраждав. На місці події працюють представники СЦКК та місцевого відділу поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні бойовики 31разів обстріляли бійців Збройних сил України. Терористи протягом дня активно застосували міномети та зенітні установки.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами про повне припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".