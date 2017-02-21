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У СЦКК погоджують план із відведення важкого озброєння в Донбасі

21 лютого в 14:34

Офіцери Центру працюють над виконанням рішень Тристоронньої контактної групи в Мінську.

АТО1
В Донбасі від лінії зіткнення відводитимуть важке озброєння
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомила про продовження погоджувальних робіт із відведення важкого озброєння від лінії розмежування в зоні АТО.

"На виконання політичних рішень за результатами засідання Тристоронньої контактної групи 15 лютого 2017 року, наразі триває вироблення порядку та узгодження плану щодо виконання цих рішень. Мова йде про повне припинення вогню та відведення важкого озброєння від лінії розмежування" - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи 15 лютого в Мінську, учасники зустрічі наголосили на необхідності повного виконання  Мінських угод, включно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року. На думку представників Групи, режим припинення вогню повинен бути стійким і тривалим, важкі гармати слід відвести від лінії зіткнення, а Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ слід підтвердити такий відвід.

За матеріалами: DT.UA
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Теги припинення вогонь озброєння Донбас відвід АТО
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