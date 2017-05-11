У СБУ заявили про звільнення співробітника, який був біля будинку Шеремета напередодні вбивства

Ігор Устименко не працює в СБУ з квітня 2014 року.

Журналісти ідентифікували СБУшника, який провів кілька годин біля будинку Шеремета напередодні його вбивства Кадр/YouTube

У Службі безпеки України заявили, що Ігор Устименко, якого зафіксували камери зовнішнього спостереження біля будинку журналіста Павла Шеремета в ніч напередодні його вбивства, був звільнений з СБУ в квітні 2014 року.

"Повідомляємо, що Устименко Ігор Андрійович був звільнений з СБ України 29 квітня 2014 року. Якби журналісти звернулися до нас із запитом про пана Устименка не після виходу програми в ефір, а до, можливо, не було б про що говорити", – написала голова прес-служби СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook ввечері в середу, 10 травня.

Вона також нагадала, що розслідуванням вбивства журналіста займається Національна поліція і порадила звертатися безпосередньо туди за коментарями по суті справи.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва-Боровик, у свою чергу, поцікавилася, чи вживатиме СБУ заходів, щоб Устименко був допитаний в рамках розслідування вбивства Шеремета.

Нагадаємо, 10 травня відбулася прем'єра документального фільму-розслідування про вбивство Павла Шеремета.

Серед іншого, авторам фільму вдалося ідентифікувати автомобіль Skoda, який зафіксували камери зовнішнього спостереження неподалік від місця проживання загиблого журналіста. Автомобіль зареєстрований на ім'я Наталії Зарецької. Проте на місце інциденту на цій Skoda приїжджав Ігор Устименко, який, як вдалося з'ясувати журналістам, як мінімум до 2014 року працював у СБУ. Він також був помічений біля будинку Шеремета в ніч напередодні вбивства.

Ні Зарецька, ні Устименко не змогли відповісти на питання журналістів. У СБУ від коментарів з цього питання відмовилися.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.