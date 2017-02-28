У СБУ спростували слова Рубана про зірваний обмін полоненими

Рубан не має повноважень проводити обміни самостійно, нагадав Тандит.

Ніяких обмінів Рубан не міг провести - Тандит

Керівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан не міг проводити обмін полонених самостійно, заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандит.

"Російські спецслужби (...) намагаються посадити нас за стіл переговорів безпосередньо з терористами... Ніяких обмінів Рубан не міг провести", - сказав Тандем у телефонному включенні в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він також назвав можливу дату бесіди СБУ з народним депутатом України Надією Савченко закритою інформацією.

"найближчим часом ми її опитаємо в рамках кримінального провадження, яке відкрито, вона проходить як свідок", - додав він.

Раніше Рубан звинуватив СБУ у зриві обміну полонених. "Сьогоднішній обмін, який повинен був відбутися поза Мінських угод, зірваний, так як я не потрапив на ту територію. Він відбудеться, незалежно від того, хто його буде підштовхувати..., обмін буде", - сказав ркерівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус".

Він також заявив, що Надія Савченко 24 лютого не перетинала з ним КПВВ "Маріїнка", вони зустрілися вже в Донецьку.

27 лютого Рубану анулювали дозвіл на перетин лінії розмежування в Донбасі через нелегальну поїздку в ОРДЛО.