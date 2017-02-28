У СБУ спростували слова Рубана про зірваний обмін полоненими

Рубан не має повноважень проводити обміни самостійно, нагадав Тандит.
"Російські спецслужби (...) намагаються посадити нас за стіл переговорів безпосередньо з терористами... Ніяких обмінів Рубан не міг провести", - сказав Тандем у телефонному включенні в ефірі телеканалу "112 Україна".
Він також назвав можливу дату бесіди СБУ з народним депутатом України Надією Савченко закритою інформацією.
"найближчим часом ми її опитаємо в рамках кримінального провадження, яке відкрито, вона проходить як свідок", - додав він.
Раніше Рубан звинуватив СБУ у зриві обміну полонених. "Сьогоднішній обмін, який повинен був відбутися поза Мінських угод, зірваний, так як я не потрапив на ту територію. Він відбудеться, незалежно від того, хто його буде підштовхувати..., обмін буде", - сказав ркерівник Центру визволення полонених "Офіцерський корпус".
Він також заявив, що Надія Савченко 24 лютого не перетинала з ним КПВВ "Маріїнка", вони зустрілися вже в Донецьку.
27 лютого Рубану анулювали дозвіл на перетин лінії розмежування в Донбасі через нелегальну поїздку в ОРДЛО.
112 Україна