У СБУ не підтвердили передачу бойовиками двох заручниць Савченко

Служба безпеки України помітила, як російські спецслужби маниупулируют українськими політиками.

В СБУ не знають, як російські спецслужби будуть використовувати Савченко Василь Артюшенко, DT.UA

Служба безпеки України не підтверджує передачу бойовиками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" двох заручниць народному депутатові Надії Савченко. Радник голови СБУпідкреслив, що процес обміну знаходиться під контролем Служби безпеки України.

"Немає ніякого обміну. Зрозуміло вже всім, що намагаються маніпулювати з того боку і з боку Росії нашими відомими політиками. Ми тільки говоримо про те, що ми забезпечуємо процес звільнення заручників. Як будуть далі використовувати Савченко — ми не можемо сказати, бо ми в цьому участі не беремо", – повідомив Тандіт у ефірі Hromadske.ua увечері в понеділок, 26 грудня.

Радник голови СБУ нагадав, що Київ має намір передати бойовикам 15 осіб, засуджених за злочини проти державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Нагадаємо, ватажків терористичних організацій Олександр Захарченко та Ігор Плотницький пообіцяли передати Савченко двох жінок - Анжеліку Преснякову й Ольгу Сворак.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими без вести.