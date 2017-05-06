У СБУ назвали кількіть захоплених у Донбасі і ув'язнених у РФ україців

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Тандіт поскаржився, що тема поневолених російськими силами українців заполітизована.

Тандіт каже, що кількість визволених українців зростає. 5 канал

Проросійські бойовики в Донбасі128 громадян України. Ще 10 українців потрапили до в'яниць у Росії.

Про це сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт у ефірі "5 каналу".

"Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими, але за останні півтора року тема максимально заполітизована. Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає", – сказав він.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомляла, що за даними СБУ терористи ОРДЛО утримують в заручниках 121 людини. Вона також заявляла, що бойовики ОРДЛО штучно занижують кількість заручників.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".