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У СБУ назвали кількіть захоплених у Донбасі і ув'язнених у РФ україців

6 травня в 11:21

Тандіт поскаржився, що тема поневолених російськими силами українців заполітизована.

Тандит_5_канал
Тандіт каже, що кількість визволених українців зростає.
5 канал
 Проросійські бойовики в Донбасі утримують в заручниках 128 громадян України. Ще 10 українців потрапили до в'яниць у Росії.

Про це сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт у ефірі "5 каналу".

"Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими, але за останні півтора року тема максимально заполітизована. Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає", – сказав він.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомляла, що за даними СБУ терористи ОРДЛО утримують в заручниках 121 людини. Вона також заявляла, що бойовики ОРДЛО штучно занижують кількість заручників.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: 5 канал
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Теги СБУ Росія українці Донбас
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