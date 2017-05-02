У ростовському СІЗО не підтвердили факт смерті українця

Співробітники пенітенціарної системи Росії заявляють, що 19-річний Артур Панов живий і здоровий.

Український ув'язнений Артур Панов не помер у російському СІЗО Андрій Товстиженко, DT.UA

У слідчому ізоляторі російського Ростова-на-Дону заперечують смерть українця Артура Панова і заявляють про те, що він живий, повідомляє " УНІАН " із посиланням на Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону.

"Ми зв'язалися з російськими органами влади. В Управлінні федеральної служби виконання покарань і СІЗО сказали, що Панов живий і здоровий", - зазначив дипломат.

У понеділок, 1 травня, деякі ЗМІ з посиланням на блогера російського видання "Фонтанка" повідомили про смерть Панова у СІЗО. Повідомлялося, що 19-річний Панов помер від серцевої недостатності.

Українця затримали в грудні 2015 року і звинуватили у начебто "підготовці теракту на території РФ". На момент затримання Панов був неповнолітнім.

Нагадаємо, в листопаді минулого року у ФСБ РФ повідомили про затримання "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України", які нібито планували вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим. Пізніше стало відомо, що севастопольський суд дозволив заарештувати трьох затриманих у Криму громадян України терміном на два місяці. Згодом, термін їх арешту було продовжено до березня.

Обвинуваченими виявилися Володимир Дудка, Дмитро Штибліков та Олексій Бессарабов. Як писало DT.UA, Штибліков і Бессарабов — не чужі люди для його редакції. Будучи до 2014 року співробітниками Центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "Номос", вони довгі роки співпрацювали з DT.UA, консультуючи журналістів з проблематики базування у Криму Чорноморського флоту Росії, коментуючи питання, пов'язані з його перебуванням на українській території.

Детальніше про затримання в окупованому Криму "українських диверсантів" репресивними органами РФ читайте у статті Ярослави Кривцун "Путінський урожай 37-го" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".