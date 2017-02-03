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У Росії сфабрикували кримінальну справу проти ЗСУ за "обстріл" Донецька

3 лютого в 19:25

Справа сфабрикована за фактом "застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

Донецк под обстрелом
СК РФ сфабрикував справу проти ЗСУ за "обстріл" Донецька
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Збройних сил України за фактом "обстрілу" окупованих бойовиками "ДНР" Донецька, Макіївки та Ясинуватої з 1 по 3 лютого, повідомили в прес-службі СК РФ.

В СК РФ стверджують, що нібито в результаті "обстрілу" загинули троє місцевих жителів, ще 15 потрапили в лікарні з пораненнями, пошкоджено мінімум 60 будинків та інших об'єктів інфраструктури.

Зазначається, що справу порушено за ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).

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Раніше в штабі АТО заявили, що вважають брехнею інформацію про обстріл окупованого Донецька українською армією.

"Зазначена інформація не відповідає дійсності і є спланованою провокацією. Збройні Сили України не ведуть артилерійський вогонь по населеним пунктам", - заявили в штабі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл Україна АТО ВСУ ДНР Макіївка Росія
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