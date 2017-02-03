У Росії сфабрикували кримінальну справу проти ЗСУ за "обстріл" Донецька

Справа сфабрикована за фактом "застосування заборонених засобів і методів ведення війни".
В СК РФ стверджують, що нібито в результаті "обстрілу" загинули троє місцевих жителів, ще 15 потрапили в лікарні з пораненнями, пошкоджено мінімум 60 будинків та інших об'єктів інфраструктури.
Зазначається, що справу порушено за ч. 1 ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).
Раніше в штабі АТО заявили, що вважають брехнею інформацію про обстріл окупованого Донецька українською армією.
"Зазначена інформація не відповідає дійсності і є спланованою провокацією. Збройні Сили України не ведуть артилерійський вогонь по населеним пунктам", - заявили в штабі.DT.UA