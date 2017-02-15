У Росії прокоментували заяву США про повернення Криму Україні

У Раді федерації вважають, що вимога повернути Крим "є такою же нездійсненною, як якщо б РФ вимагала від США повернути їй Аляску".

У Москві відповіли на заяви Білого дому про те, що США чекають повернення Криму Україні schlenger86 / Depositphotos

Голова оборонного комітету Ради Федерації РФ Віктор Озеров відреагував на заяви Білого дому про те, що США чекають повернення Україні незаконно анексованого Росією українського Криму.

Він заявив, що "з приводу повернення Криму двох думок бути не може - він російський і не є предметом торгу між Росією і США, що б не стояло на кону", передає російське агентство "РИА Новости".

Озеров також зазначив, що "вимога повернути Крим законному власнику території є такою же нездійсненною, як якщо б Росія вимагала від США повернути їй Аляску".

Раніше в Адміністрації президента України позитивно відреагували на заява президента США Дональда Трампа про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.

Як пише New York Times, Трамп вперше натякнув на підтримку цілісності України.