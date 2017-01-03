У результаті вибуху в багатоквартирному будинку в Сумах загинула жінка

З-під завалів врятували двох людей.

Увечері у вівторок, 3 січня, в Сумах стався вибух у багатоквартирному будинку, в результаті якого загинула жінка. Рятувальники витягли з-під завалів двох людей, що вижили повідомляє прес-служба ДСНС.

Вибух стався в квартирі на шостому поверсі 10-поверхового будинку. Зруйновані перекриття між п'ятим і шостим поверхами в межах однієї кімнати, міжкімнатні пергородки в квартирах на п'ятому і шостому поверхах, пошкоджено перекриття між шостим і сьомим поверхами.

Спсатели евакуювали мешканців будинку, на місці події працюють 29 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та дев'ять одиниць техніки.

За попередньою версією, у квартирі стався вибух побутового газу.

Нагадаємо, 12 грудня у Чернігові стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку. Причиною обвалу став вибух без подальшого загоряння на четвертому поверсі в будинку по вулиці Попудренка, 16. У результаті вибуху обвалилися плити перекриття з першого по четвертий поверхи, а також зовнішня стіна з фасадної сторони.

В результаті вибуху загинула жінка, восьмеро осіб отримали травми.