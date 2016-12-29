Всього за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню.

На луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну ДАН

На маріупольському напрямку зі 120-міліметрових мінометів окупанти обстріляли Мар'їнку і Водяне. Про це в четвер, 29 грудня, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

З 82 міліметрових - Красногорівку, Талаковку і Широкине, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Талаковку, Павлопіль, Старогнатовку, Широкине, Новотроїцьке та Мар'їнку.

На донецькому напрямку зі 120-міліметрових мінометів і великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях в районі Луганського. З гранатометів - по Майорську, а зі стрілецької зброї - поблизу Троїцького, Авдіївки, Зайцевого і Новоселівці Другій. "У районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення", - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку з озброєння БМП окупанти обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї - Кримське, Станиця Луганська і Малинове.

"Всього за минулу добу сталося 50 порушень режиму припинення вогню - одне з них - бойове зіткнення", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".