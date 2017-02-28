У Раді Європи інциденту з підпалом студії "Інтера" присвоїли перший рівень загрози

Згідно зі звітом РЄ, в минулому році "Інтер" кілька разів ставав об'єктом насильницьких нападів.
Відповідні дані представлені на офіційному сайті РЄ. У звіті платформи вказується, що в результаті підпалу студії в ході акції протесту, полум'я охопило перший і другий поверхи будівлі. Щонайменше 30 осіб були евакуйовані. Керівництво каналу повідомляло, що багато співробітників постраждали від задимлення. Один журналіст отримав травми, вибираючись з вогню.
Підкреслюється, що ще до того, в 2016 році, "Інтер" ставав об'єктом насильницьких нападів чотири рази.
Відповідно представленій платформою відповіді уряду України від 14 лютого 2017 року, в даний момент досудове розслідування по відповідному кримінальному провадженню триває.
Платформа також зібрала присвячені даному інциденту публікації в ЗМІ, а також реакцію на нього представників РЄ та ОБСЄ.
Нагадаємо під час акції протесту проти редакційної політики каналу "Інтер" 4 вересня минулого року в студії телекомпанії "Національні інформаційні системи" почалася пожежа. На місце інциденту прибули рятувальники і машина швидкої допомоги. До 18:00 пожежникам вдалося ліквідувати пожежу. У ДСНС повідомили, що за вечір офіс телекомпанії підпалювали двічі.
Кількох учатніков акції затримала поліція. Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, більшість учасників акції протесту є колишніми військовослужбовцями 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
Радник Авакова Зорян Шкіряк заявив, що у МВС розглядають версії умисного підпалу телестудії, так і самопідпалу, до якого може бути причетна админстрация телеканалу.DT.UA