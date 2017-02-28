У Раді Європи інциденту з підпалом студії "Інтера" присвоїли перший рівень загрози

Згідно зі звітом РЄ, в минулому році "Інтер" кілька разів ставав об'єктом насильницьких нападів.

У Раді Європи дуже турбуються з приводу підпалу студії "Інтера" ДСНС / Facebook

Платформа Ради Європи щодо сприяння журналістиці та захисту прав журналістів привласнила інциденту з підпалом студії телеканалу "" у вересні минулого року перший, "червоний" рівень загрози.

Відповідні дані представлені на офіційному сайті РЄ. У звіті платформи вказується, що в результаті підпалу студії в ході акції протесту, полум'я охопило перший і другий поверхи будівлі. Щонайменше 30 осіб були евакуйовані. Керівництво каналу повідомляло, що багато співробітників постраждали від задимлення. Один журналіст отримав травми, вибираючись з вогню.

Підкреслюється, що ще до того, в 2016 році, "Інтер" ставав об'єктом насильницьких нападів чотири рази.

Відповідно представленій платформою відповіді уряду України від 14 лютого 2017 року, в даний момент досудове розслідування по відповідному кримінальному провадженню триває.

Платформа також зібрала присвячені даному інциденту публікації в ЗМІ, а також реакцію на нього представників РЄ та ОБСЄ.

Нагадаємо під час акції протесту проти редакційної політики каналу "Інтер" 4 вересня минулого року в студії телекомпанії "Національні інформаційні системи" почалася пожежа. На місце інциденту прибули рятувальники і машина швидкої допомоги. До 18:00 пожежникам вдалося ліквідувати пожежу. У ДСНС повідомили, що за вечір офіс телекомпанії підпалювали двічі.

Кількох учатніков акції затримала поліція. Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, більшість учасників акції протесту є колишніми військовослужбовцями 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Радник Авакова Зорян Шкіряк заявив, що у МВС розглядають версії умисного підпалу телестудії, так і самопідпалу, до якого може бути причетна админстрация телеканалу.