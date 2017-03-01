У прокуратурі Молдови розповіли про добровільну явку Чауса із зізнанням до поліції

В даний момент українського суддю-хабарника затримано на три доби.

У Прокуратурі Молдови розповіли, що Чаус добровільно здався владі strana.ua

Суддя-утікач, затриманий в Молдові, сам здався правоохоронцям у Кишеневі, явившись до поліції, повідомив глава Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь.

"Він сам з'явився вчора (28 лютого – ред.) до поліції і зізнався в тому, що він скоїв злочин, незаконно перетнувши кордон", – цитують коментар прокурора "Українські новини".

За його словами, Чаус фізично змінився, схуд, і став не дуже схожий на свої фотознімки, передані прокуратурі Молдови українською стороною.

В даний момент підозрюваного затримано на три доби, прокуратура звернеться до суду для обрання йому запобіжного заходу.

Раніше в ГПУ повідомили, що суддю-утікача Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, розкритого НАБУ при отриманні хабара в 150 тисяч доларів в серпні минулого року, затримано в Молдові.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Чаус вимагав ці гроші у справі, пов'язаній з незаконним обігом наркотиків. Детективи НАБУ провели обшук в його автомобілі, де виявили частину хабара в 70 тисяч доларів. Ще 80 тисяч доларів він заховав у своєму укритті, на земельній ділянці, у банці.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт Чауса. В той же день глава САП Назар Холодницький повідомив, що Чаус знаходиться на території окупованого Криму.

У листопаді Миколу Чауса за запитом української сторони оголосили у міжнародний розшук.

У жовтні директор НАБУ Артем Ситник допускав, що Чаус може повернутися в Україну добровільно.

"Я не виключаю, що він повернеться. Бути постійно у бігах – це несолодко. Не думаю, що у нього є якісь величезні ресурси для того, щоб тривалий час бути в бігах. Я б не виключав, що він повернеться, хоча є і варіант, що його затримають за процедурою міжнародного розшуку", - сказав він.