У прифронтовій Авдіївці сьогодні вранці відновили електропостачання

Завдяки "вікна тиші" вдалося відремонтувати лінію електропередач

Для відновлення енергопостачання в Авдіївці Донецької області ремонтні бригади у супроводі спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ сьогодні вийшли на роботи з боку окупованих територій. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

У прес-службі також зазначили, що завдяки "вікна тиші" ремонтні бригади у складі 12 осіб з залученням трьох одиниць техніки почали відновлювальні роботи на підконтрольній території Україні. У прес-центрі штабу АТО відзначили, що минула ніч і добу в місті пройшли спокійно, було зафіксовано тільки шість обстрілів за добу. З 17:00 був введений дзеркальний режим тиші, за ніч він не порушувався, всі органи влади працюють в нормальному режимі, проте поки що є проблеми з електрикою.

Життя в місті триває, незважаючи на обстріли і руйнування.

Раніше у штабі АТО показали наслідки обстрілу терористами авдіївської промзони