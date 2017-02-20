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У прифронтовій Авдіївці сьогодні вранці відновили електропостачання

20 лютого в 16:40

Завдяки "вікна тиші" вдалося відремонтувати лінію електропередач

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Фото Міністерство оборони України

Для відновлення енергопостачання в Авдіївці Донецької області ремонтні бригади у супроводі спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ сьогодні вийшли на роботи з боку окупованих територій. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

У прес-службі також зазначили, що завдяки "вікна тиші" ремонтні бригади у складі 12 осіб з залученням трьох одиниць техніки почали відновлювальні роботи на підконтрольній території Україні. У прес-центрі штабу АТО відзначили, що минула ніч і добу в місті пройшли спокійно, було зафіксовано тільки шість обстрілів за добу. З 17:00 був введений дзеркальний режим тиші, за ніч він не порушувався, всі органи влади працюють в нормальному режимі, проте поки що є проблеми з електрикою.

Життя в місті триває, незважаючи на обстріли і руйнування.

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Раніше у штабі АТО показали наслідки обстрілу терористами авдіївської промзони 

 

За матеріалами: Міністерство оборони України
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