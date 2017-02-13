У поставок вугілля з ОРДЛО є дві альтернативи – Насалик

Замінити українське вугілля з ОРДЛО на даний момент здатне тільки російське.

У вугілля з ОРДЛО немає розумної альтернативи dtek.com

Альтернативоюз неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей є або початок імпорту вугілля з Росії, або запуск газомазутних блоків теплоелектростанцій, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в ефірі телеканалу " 112 ".

"Ми не зможемо взяти у Південно-Африканської республіки зараз вугілля, оскільки він законтрактований по квітень включно, і це пов'язано з глобальними процесами, в тому числі, зупинкою АЕС. Тому ПАР і Австралії ми викреслюємо, залишається 2 виходи - або Росія по імпорту, або російський газ на газомазутні блоки", - сказав міністр.

За його словами, в місяць енергосистема споживає близько 1,2 мільйонів тонн антрацитового вугілля, при цьому запаси на 13 лютого на складах ТЕС складають 842 тис. тонн. Насалик підкреслив, що на поточний момент на ТЕС і ТЕЦ знаходиться на 120 тис. тонн антрациту більше, ніж було передбачено планами міністерства.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відмова України від антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Він також сказав, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії, але закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів всі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.

Відключення електроенергії через дефіцит вугілля антрацитної групи може торкнутися семи областей.