Топ Новини
<
>

У посольстві США заявили про підтримку територіальної цілісності України

27 лютого в 21:21

Крим – це Україна, зазначають у посольстві.

Посольство США
У посольстві США підтримують Україну
У річницю окупації Криму посольство США в Україні опублікувало заяву на підтримку територіальної цілісності країни.

"Сьогодні ми, як і раніше, незламні нашої підтримки єдиної і суверенної України. Крим - це Україна. Три роки тому, кримський парламент в Україні був незаконно захоплений силовим шляхом. Сьогодні, коли починається четвертий рік російської окупації Криму, ми, як колись, незламні нашої підтримки єдиної і суверенної України", - заявили в посольстві США.

Читайте також: Українські суди заарештували "націоналізоване" в окупованому Криму майно на 340 млн грн

Нагадаємо, що офіційно початком окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

За матеріалами: УНІАН
Читайте також
Теги Крим Україна окупація посол США конфлікт анексія Фак зброя Інтер
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.98
EUR 28.62
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...