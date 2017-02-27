У посольстві США заявили про підтримку територіальної цілісності України

Крим – це Україна, зазначають у посольстві.

У посольстві США підтримують Україну

У річницю окупації Криму посольство США в Україні опублікувало заяву на підтримку територіальної цілісності країни.

"Сьогодні ми, як і раніше, незламні нашої підтримки єдиної і суверенної України. Крим - це Україна. Три роки тому, кримський парламент в Україні був незаконно захоплений силовим шляхом. Сьогодні, коли починається четвертий рік російської окупації Криму, ми, як колись, незламні нашої підтримки єдиної і суверенної України", - заявили в посольстві США.

Нагадаємо, що офіційно початком окупації Криму вважається 20 лютого 2014 року.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.