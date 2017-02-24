У Порошенка розраховують на завершення ратифікації Нідерландами евроасоціаціі в квітні

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Після ратифікації угода надійде до ЄС.

Нідерланди через місяць ратифікує євроасоціацію України Генпрокуратура України вже в квітні, заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу 112.

"Прийняття більшості голосів створює можливості для того, щоб сподіватися на позитивне голосування в Сенаті. Ми розраховуємо на те, що Сенат уже в квітні розгляне це питання і ратифікує угоду, яка потім буде передано на підпис королю і потім ратифікації будуть передані на зберігання до секретаріату Ради ЄС", - заявив Єлісєєв.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.