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У Порошенка розраховують на завершення ратифікації Нідерландами евроасоціаціі в квітні

24 лютого в 22:48

Після ратифікації угода надійде до ЄС.

Евросоюз ЕС флаг
Нідерланди через місяць ратифікує євроасоціацію України
Генпрокуратура України
В Адміністрації президента України розраховують, що верхня палата (Сенат) парламенту Нідерландів ратифікує угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вже в квітні, заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу 112.

"Прийняття більшості голосів створює можливості для того, щоб сподіватися на позитивне голосування в Сенаті. Ми розраховуємо на те, що Сенат уже в квітні розгляне це питання і ратифікує угоду, яка потім буде передано на підпис королю і потім ратифікації будуть передані на зберігання до секретаріату Ради ЄС", - заявив Єлісєєв.

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Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскільки в п'ятницю Палата представників припиняє роботу до завершення виборів і відновить засідання вже в новому складі.

За матеріалами: 112 Україна
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