У Полтаві розквітли перші проліски

Секрет природного феномену – стара теплотраса.

Перші проліски в Полтаві завжди зацвітають у лютому на галявині в музеї-садибі Володимира Короленка. Співробітники музею ще в січні помітили перші зелені паростки, а зараз вже милуються квітами. Через похмуру погоди, перші квітки не розкрилися повністю.

– Пізніше на цій галявині розпустяться білі проліски. А на клумбах ми посадили класичні проліски з квіткою-дзвіночком, – розповідає Альона Плахтій, музейний доглядач. – По листочкам видно, що проклюнулися квіти занадто рано і постраждали від морозу. Але пройде тиждень-півтора, і ця галявина буде вся біло-синя.

Секрет феномена в музеї – теплотраса, що проходить прямо під галявиною. Зазвичай квіти з'являються тут на три-чотири тижні раніше, ніж в лісах чи в місті. Наприклад, в минулому році проліски в садибі розпустилися 15 лютого, а 5-6 березня вони зацвіли на газонах у Полтаві.

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