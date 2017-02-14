У половини українців зарплата залежить від виконання роботи

Більшість українців змогли знайти баланс між примусом на роботі і наявністю вільного часу.

Половина українців залучені в систему експлуатації та виконання норми Андрій Товстиженко, ZN.UA

Майже у половини (47%) українців, які мають роботу, винагорода залежить від власних зусиль і продуктивності, у 46% - не залежить, 7% - не визначилися, свідчать дані Соціологічної групи "Рейтинг".

Чим молодші респонденти і чим більше їх доходи, тим більше серед них тих, хто вважає, що винагорода у роботі залежить від власних зусиль і продуктивності.

Половина (52%) респондентів вважає, що вони досягли балансу між роботою та особистим життям, у 37% недостатньо часу для особистого життя, 4% - для професійної реалізації, 7% - не визначилися.

Взаємовідносини з керівництвом та співробітниками більшість респондентів оцінюють як дружні і комфортні.

Оцінюючи умови праці, більшість респондентів, які працюють, відзначають відсутність вібрації, шуму, забруднення повітря, незначні фізичні зусилля, комфортні освітлення і температуру. У той же час, близько половини опитаних відзначають дуже високу нервову напругу.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 1-10 грудня 2016 року серед 1580 працездатних українців (чоловіки - віком 18-65 років, жінки - 18-60 років) методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", відносна більшість (42%) українців працездатного віку вважають, що повністю контролюють своє життя і вільні у своїх рішеннях, приблизно стільки ж (39%) вважають, що вони частково контролюють своє життя. При цьому 19% заявили, що майже не мають ніякого контролю над власною долею.