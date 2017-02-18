У поліції розповіли про подробиці затримання учасників перестрілки в Харкові

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Поліція затримала дев'ять осіб, "Донбас" не підтверджує участь своїх людей в перестрілці.

У Харьковек затримано дев'ять учасників збройної сутички

Поліція затримала дев'ятьох учасників перестрілки в Харкові, учасниками якої, як повідомлялося раніше, імовірно є бійці "Східного корпусу" та "Донбасу".

"У приміщенні дитячого садка, де сховалися винуватці стрільби, відбувся огляд. Там можна помітити невеликі ушкодження, зокрема розбите скло. Яких-небудь руйнувань в дитячому саду немає. Також підтверджень того, що там зводилися барикади немає. Вони там перебували протягом нетривалого періоду часу, оскільки патрульні, які оперативно з'явилися на місці події, зуміли перешкодити їм створити барикади, затримавши зловмисників. Але хотіли вони їх створювати, ще неясно. Опору не було, тому в результаті затримання ні правоохоронці, ні люди в камуфляжі не постраждали", - повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко, повідомляє прес-служба поліцейського управління.

У затриманих вилучено зброю. Постраждав один чоловік, якого, за попередніми даними, поранили з мисливської рушниці.

В батальйоні "Донбас" заперечують участь людей в інциденті.

Нагадаємо, що стрілянина була пов'язана з блокадою залізничного сполучення з окупованими районами Донбасу.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті і станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанова про введення надзвичайних заходів у енергетиці.

На наступний день президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.