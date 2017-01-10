У поліції Донецької області з'явився новий підрозділ спецпризначення

Підрозділ виконуватиме завдання у тому числі і в зоні бойових дій.

КОРД приступив до роботи в Донбасі Прес-служба МВС

У Донецькій області приступив до роботи новий спецпідрозділ КОРД (Корпус оперативно-раптового дії) підпорядкований регіональному управлінню Національної поліції.

Підрозділ – це "потужний штурмовий загін, призначений для супроводу поліцейських спецоперацій і затримання озброєних злочинців, в тому числі - у зоні бойових дій", повідомили в прес-службі управління поліції в Донецькій області.

Глава поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив, що вже повністю вирішена проблема з автотранспортом, технічним забезпеченням спецпідрозділу, але є проблеми з кадрами. Зараз підрозділ укомплектовано приблизно на 50%. Протягом 2 - 3 місяців планується повністю укомплектувати штат.

Раніше повідомлялося, що МВС планує набрати на службу в спецпідрозділ КОРД 2100 поліцейських (група "А" - 1079, група "В" - 329, логістика - 692). Група "А" - бойові загони спеціального призначення, "В" - підрозділи, що займаються захистом свідків.