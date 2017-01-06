У південних областях України обмежили рух вантажівок

Обмежувальні заходи введені у зв'язку з наближенням снігопадів та морозів.
Обмеження введені з 8-00 п'ятниці, 6 січня, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Так, у Миколаївській області обмеження введені на трасах від Миколаєва до кордонів з Херсонською та Одеською областями, а також в районах Березанки та Очакова.
В Одеській області обмеження руху великовантажного транспорту вводиться на всіх дорогах загального користування.
Такі заходи необхідні, щоб уникнути заторів і дати можливість дорожникам оперативно очищати траси від снігу.
Як повідомлялося, прогнозується, що під час циклону в Одеській і Миколаївській областях сніговий покрив буде до 35 див. Очікуються сильні і тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с.DT.UA