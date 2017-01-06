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У південних областях України обмежили рух вантажівок

6 січня в 08:48

 Обмежувальні заходи введені у зв'язку з наближенням снігопадів та морозів.

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Рух вантажівок обмежили через снігопад
ДСНС України
В Одеській і Миколаївській області введено обмеження на рух великовантажного автотранспорту. Це пов'язано з тим, що в Україну рухається чорноморський циклон, який, з великою ймовірністю, принесе снігопади й морози.

Обмеження введені з 8-00 п'ятниці, 6 січня, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Так, у Миколаївській області обмеження введені на трасах від Миколаєва до кордонів з Херсонською та Одеською областями, а також в районах Березанки та Очакова.

В Одеській області обмеження руху великовантажного транспорту вводиться на всіх дорогах загального користування.

Такі заходи необхідні, щоб уникнути заторів і дати можливість дорожникам оперативно очищати траси від снігу.

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Як повідомлялося, прогнозується, що під час циклону в Одеській і Миколаївській областях сніговий покрив буде до 35 див. Очікуються сильні і тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с.

За матеріалами: DT.UA
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