У перший тиждень 2017 року від грипу в Україні померли шість чоловік

Під час свят захворюваність на грип в Україні знизилася на третину, що пов'язано з вихідними та канікулами.

Захворюваність на грип знизилася, але люди від грипу, як і раніше, вмирають torange.biz

Протягом тижня з 2 по 8 січня 2017 року в Україні відпомерли шість осіб.

"На першому тижні зареєстровано шість летальних випадків від грипу: у Черкаській, Донецькій областях по 1 випадку, в Запорізькій, Львівській – по 2 випадки, з них 1 дитина", – йдеться в повідомленні Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

За перший тиждень 2017 року на грип та ГРВІ захворіло 250 тис. 227 осіб, з них 52,6% складають діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становить 587,5 на 100 тис. населення, що на 32,2% менше минулого тижня.

"Можна побачити закономірну тенденцію до зменшення захворюваності на першому тижні року, що пов'язано з новорічними святами та канікулами в навчально-виховних закладах, проте це може не відображати реальну картину", - йдеться в повідомленні.

Раніше головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська повідомила, що цієї зими в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу. Нової епідемії грипу в МОЗ не очікують. Віруси старі і знайомі, нічого трагічного в них немає.